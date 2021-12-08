كارتيرون يبدأ أولى خطوات الرحيل عن الزمالك.. الراتب أو فسخ العقد

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أبلغ مدرب الزمالك المصري، باترس كارتيرون، إدارة نادي الزمالك عبر بريد الكتروني رسمي، أنه لم يحصل على راتبه عن الشهر الماضي، على الرغم من مرور أسبوع فقط من الشهر الجديد.

وقالت مصادر قريبة الصلة من مجلس إدارة نادي الزمالك لـ "الإمارات اليوم" إن خطوة كارتيرون بإنذار الزمالك تأتي كخطوة أولى من جانب المدرب الفرنسي لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، دون أن يتحمل قيمة الشرط الجزائي .

وأضافت المصادر التي احتفظت بعدم الكشف عن أسماءها، أن كارتيرون يشعر بحالة من عدم الرضا للتعامل مع الإدارة الحالية برياسة مرتضي منصور، اذ أخطر المشرف العام على الكرة، أمير مرتضى منصور بتحفظه على ادخال أي عناصر جديدة على الطاقم الفني، واعتراضه على قرار رئيس النادي بالمطالبة بفسخ تعاقده مع وكيل أعماله حازم فتوح.

وأشارت المصادر إلى أن كارتيرون نقل لرئيس الزمالك أنه لن يفسخ تعاقده مع حازم فتوح، وإذا كان يرغب هو في عدم التعامل معه أو السماح له بدخول النادي فهذا قراره.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news