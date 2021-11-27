محمود الخطيب رئيسا لنادي الأهلي المصري

المصدر: رويترز

فازت قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري بالكامل في الانتخابات التي جرت الليلة الماضية ليستمر في رئاسة النادي أربع سنوات مقبلة.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت إن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات أعلن فوز قائمة الخطيب بالكامل ليتكون مجلس الإدارة الجديد من الخطيب رئيسا والعامري فاروق نائبا للرئيس بالتزكية وخالد مرتجي أمينا للصندوق.

وفي العضوية فوق السن ضمت القائمة محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج والقائد السابق للفريق الأول حسام غالي.

وفي العضوية تحن السن ضمت القائمة الناجحة محمد الجارحي ومي عاطف.

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