سيناريوهات تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .. وتجنب "الكابوس"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يقف نادي برشلونة أمام ثلاثة سيناريوهات للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يواجه بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة، خصوصاً أنه سقط في فخ التعادل السلبي أمام بنفيكا، الثلاثاء.

ويتصدر بايرن ميونيخ الذي ضمن حجز بطاقة التأهل الأولى ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ثم بنفيكا ثالثاً بخمس نقاط، بينما يحتل دينامو كييف المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.

السيناريو الأول يكمن في فوز برشلونة بالجولة الأخيرة على بايرن ميونيخ بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا مع دينامو كييف، والسيناريو الثاني يتجسد في التعادل مع بايرن ميونيخ مقابل تعثر بنفيكا سواء بالخسارة أو التعادل مع دينامو كييف، فيما يكمن السيناريو الثالث في الخسارة مع عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف.

وسيخرج برشلونة للعب خارج أرضه مع بايرن ميونيخ، بينما يستضيف بنفيكا نظيره دينامو كييف وسيتحدد من خلالها هوية المتأهل الثاني إلى الدور ثمن النهائي.

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