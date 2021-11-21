ريال مدريد في الصدارة مؤقتاً.. سحق غرناطة بنتيجة قاسية

المصدر: وكالات

انتزع ريال مدريد الصدارة موقتاً بفوزه الكبير على مضيفه غرناطة 4-1، الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل ماركو أسنسيو (19) وناتشو فرنانديس (25) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (56) والفرنسي فيرلان مندي (76) أهداف النادي الملكي، والكولومبي لويس سواريس (34) هدف الشرف لغرناطة.

وهو الفوز الثالث توالياً لريال مدريد والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة وتحديداً منذ خسارته الأولى هذا الموسم والتي كانت امام مضيفه إسبانيول 1-2 في الثالث من أكتوبر الماضي، والتاسع هذا الموسم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة بفارق نقطتين أمام شريكه السابق في المركز الثاني وضيفه في المرحلة التالية الأحد المقبل إشبيلية الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2 السبت، وريال سوسييداد الذي يستضيف فالنسيا لاحقاً.

ويملك ريال مدريد مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة أمام ضيفه أتلتيك بلباو سيخوضها في الأوّل من ديسمبر المقبل قبل رحلته إلى سوسييداد لمواجهة فريقها المحلي في الرابع منه.

وأكد رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استعدادهم الجيد لمواجهة مضيفهم شيريف تيرسبول المولدافي الأربعاء المقبل ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يسعون إلى ردّ الاعتبار لخسارتهم أمامه على ملعب "سانتياغو برنابيو" 1-2 في 28 سبتمبر الماضي.

ومنح أسنسيو التقدم لريال مدريد عندما استغل كرة رائعة من الألماني طوني كروس في الربع الأول من منتصف ملعب أصحاب الأرض فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يتابعها بيمناه على يمين الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو (19).

وعزز ريال مدريد تقدمه اثر ركلة ركنية انبرى لها كروس وتبادلها مع الدولي الكرواتي لوكا مودريتش قبل أن يمررها الألماني زاحفة داخل المنطقة تابعها ناتشو بيمناه من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك (35).

وقلص غرناطة الفارق عبر سواريس بتسديدة قوية من خارج المنطقة فارتطمت بقدم ناتشو وخدعت حارس المرمى الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا (34).

وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف ثالث رائع اثر هجمة منسقة قادها لاعب الوسط الدولي البرازيلي كاسيميرو بتمريرة الى المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الذي انطلق من الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل ان يمررها إلى مودريتش غير المراقب فهيأها بدوره على طبق من ذهب إلى فينيسيوس الذي تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (56).

وهو الهدف الثامن لفينيسيوس هذا الموسم فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف زميله بنزيمة.

وتلقى غرناطة ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه مونشو رودريغيس في الدقيقة 67 اثر تدخل قوي على فينيسيوس في قرار لم يرق إلى مدربه روبرت مورينو الذي احتج بشدة على الحكم فنال بدوره بطاقة حمراء.

وأضاف المدافع الدولي الفرنسي مندي الهدف الرابع عندما تلقى كرة خلف الدفاع من كاسيميرو فتوغل داخل المنطقة وسددها بيمناه على يسار الحارس ماكسيميانو (76).

وأكرم خيتافي وفادة ضيفه قادش برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا ميرامونتيس (7) وجورج كوينكا (60) والتركي إنيس أونال (81) وخايمي ماتا (90+4).

وهو الفوز الثاني لخيتافي هذا الموسم فتخلص من المركز الأخير بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق نقطتين أمام ليفانتي الذي كان تعادل سلباً مع ضيفه أتلتيك بلباو الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويلعب لاحقاً أيضاً إلتشي مع ريال بيتيس.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء رايو فايكانو مع ريال مايوركا.

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