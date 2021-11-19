كأس العرب.. السعودية تشارك بالمنتخب الرديف

المصدر: الرياض ■ أ.ف.ب

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفيه رينار،عن عدم مشاركة الصف الأول لـ«الأخضر» في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر اعتباراً من 30 نوفمبر الجاري.

وتعود منافسات كأس العرب من جديد للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من تسع سنوات، إذ تقام النسخة الجديدة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي «فيفا» للمرة الأولى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي، أمس: «لن نشارك بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب. وضعنا تشكيلة من اللاعبين من مواليد 1999 وما فوق سيشاركون في بطولة كأس العرب، وسيتولى التدريب لوران بونادي».

وتابع: «فضلت أن أقوم بدور إشرافي على اللاعبين المشاركين في كأس العرب، كي أراقبهم عن كثب وأرى مدى احترافيتهم، وسبق وأن فعلت ذلك مع المنتخب المغربي عندما شارك في كأس إفريقيا للمحليين».

وشدد: «في كأس العرب سنلعب للفوز وأنا من يتحمّل مسؤولية قرار اللعب بالمنتخب الرديف».

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