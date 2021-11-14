فرجاني ساسي خارج أسوار الدحيل.. والأهلي وجهته المقبلة

المصدر: سيد مصطفى - دبي





اقترب لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، التونسي فرجاني ساسي، من الانضمام لصفوف أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق تقارير سعودية تحدثت عن مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي ووجهته المقبلة.

ونشرت صحيفة المواطن السعودية، تقريراً قالت فيه إن إدارة نادي أهلي جدة ترغب في تعويض رحيل البرازيلي باولينيو، وترى أن فرجاني ساسي هو الخيار الأنسب بالنسبة لها في فترة الانتقالات الشتوية

وخاض فرجاني ساسي تجربة احتراف ناجحة بالدوري المصري، من خلال تألقه مع نادي الزمالك وحصده للعديد من البطولات مع النادي الأبيض، إلا أن التجربة انتهت بشكل درامي بعد رحيل اللاعب التونسي وعدم استكمال تعاقده، بسبب الأزمة المالية ورغبته في الحصول على مقابل مادي كبير

ولم يظهر النجم التونسي، بمستوى قوي مع فريق الدحيل القطري حتى الآن، ما قد يجعل الإدارة توافق على بيعه لنادي أهلي جدة السعودي، من أجل الاستفادة من عائد بيعه.

ويحصل فرجاني ساسي من ناديه الحالي على ثلاثة ملايين يورو في الموسم الوحد، وبعقد امتد لثلاثة مواسم.

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