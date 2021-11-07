أستون فيلا يُقيل مدربه سميث بعد 5 هزائم متتالية بالدوري

المصدر: وكالات

أصبح دين سميث مدرب أستون فيلا ثالث مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تتم إقالته هذا الأسبوع بعد إعلان النادي رحيله اليوم الأحد عقب الخسارة الخامسة على التوالي في المسابقة.

وقال أستون فيلا في بيان بعد يومين من الهزيمة 1-صفر على ملعب ساوثامبتون "أستون فيلا يعلن أن النادي انفصل عن المدرب دين سميث".

وتعاقد فيلا مع سميث في 2018 بعد فترة مع برنتفورد، حيث اكتسب شهرة في تقديم كرة ممتعة وهجومية.

وقاد فيلا للعودة للدوري الممتاز عبر ملحق الصعود في أول مواسمه مع الفريق وحقق حينها رقما قياسيا للنادي بالفوز في عشر مباريات متتالية في نهاية الموسم.

بعدها ساهم سميث، أحد مشجعي فيلا، في بقاء فريقه في دوري الأضواء في الموسم التالي بعد خوض معركة للنجاة من الهبوط.

ولم يحالفه الحظ في الفوز بكأس رابطة الأندية 2020 حيث خسر الفريق 2-1 أمام مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

ومع ذلك، بعد بداية متماسكة للموسم الحالي شهدت الفوز على ملعب مانشستر يونايتد، تراجع فيلا بشكل سيء ليحتل المركز 15 في الدوري بعشر نقاط من 11 مباراة.

وقال كريستيان بيرسلو الرئيس التنفيذي لأستون فيلا "بعد بداية جيدة الموسم الماضي، هذا العام لم نشهد تحسنا مستمرا في النتائج والأداء ومركزنا في الدوري الذي كنا جميعا نبحث عنه.

"لهذا السبب قررنا إجراء تغيير الآن لإتاحة الوقت لمدرب جديد يمكنه إحداث الفارق".

وأضاف بيرسلو "عندما انضم دين لنا في أكتوبر 2018 كان فريقنا متعثرا حقا في دوري الدرجة الثانية. ونجح على الفور في تغيير الأجواء والأداء وثم أعاد فيلا في النهاية للدوري الممتاز خلال نفس الموسم وهو انجاز نادر".

ويأتي ذلك بعد قرار نوريتش سيتي متذيل الترتيب بإنهاء فترة مدربه دانييل فاركه البالغ مدتها أربعة أعوام ونصف العام أمس السبت بعد ساعات من الفوز على برنتفورد في أول انتصار في الموسم.

وفي الأسبوع الماضي انفضل توتنهام هوتسبير عن نونو إسبريتو سانتو الذي قاد الفريق في عشر مباريات بالدوري فقط.

كما فقد مدربان اخران في دوري الأضواء، ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد وتشيسكو مونيوز مدرب واتفورد، منصبيهما منذ بداية الموسم.

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