فيديو يكشف المسؤول عن رمي الكرة لحظة تسديد ركلة الجزاء في مباراة الأهلي والزمالك

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شهدت الدقيقة 64 من زمن مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري المصري وانتهت بفوز الأهلي 5-3، إلقاء أحدى الكرات إلى داخل الملعب لحظة تسديد لاعب الأهلي علي معلول ركلة الجزاء الثانية للأهلي، وتوقع البعض أن من قام بهذا الفعل هو أحد الصبية المسؤولين عن جمع الكرات خارج خطوط الملعب، لكن بحسب فيديو نشره موقع "يلاكورة" تبين أن من قام بهذا الفعل هو أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الزمالك بهدف افساد تركيز علي معلول اثناء تنفيذ ركلة الجزاء، لكن اللاعب التونسي نجح في تسديد الكرة داخل الشباك ليسجل الهدف الخامس لفريقه.

ومن المتوقع ان تصدر عقوبات في حق الجهاز الفني للزمالك من قبل اتحاد الكرة، خاصة أن اللوائح تنص على أن المدير الفني هو صاحب المسؤولية الكاملة على نظام والتزام كافة أفراد الجهاز الفني خلال سير المباراة.

كما ظهر في فيديو آخر، أحد اللاعبين البدلاء بالزمالك، وهو يرمي حذائه في الملعب، من أجل تعطيل إحدى الهجمات للنادي الأهلي.

وحسم الأهلي مواجهته المرتقبة مع غريمه التقليدي الزمالك بعد مباراة مجنونة تقدم خلالها 5-1 قبل أن يعود الأخير ليقلص الفارق الى 3-5 في أواخر اللقاء الذي أقيم الجمعة في المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم بحضور جمهور الفريقين للمرة الأولى منذ مارس 2020، وتصدر الأهلي المسابقة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر.

وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارا بخصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق ومن أعضاء الجهاز الفني عقب خسارة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش 2 / 3 بركلات الترجيح في سبتمبر الماضي.

خاص لـ يلاكورة.. مفاجأة 💣💣 ليس طفلا من حاملي الكرات.. شاهد من ألقى بالكرة في الملعب لحظة تسديد ركلة جزاء الأهلي pic.twitter.com/Br9DhVpmZk — Yallakora (@Yallakoranow) November 6, 2021

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