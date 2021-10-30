مدرب مصري يتلقى خبر وفاة والدته أثناء المباراة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تلقى المدرب المصري محمد فتحي، الذي يعمل مديرا فنيا لفريق يوسفية برشيد المغربي، خبر حزين خلال قيادته لفريق في مباراة بالدوري المغربي أمام فريق أولمبيك آسفي، إذ علم اثناء سير المباراة بنبأ وفاة والدته.

وبحسب موقع صدى البلد المصري، دخل المدرب محمد فتحي، في نوبة بكاء، أثناء مباراة فريقه أمام أولمبيك آسفي في الدوري المغربي بعدما تلقى خبر وفاة والدته.

وذكر موقع البطولة المغربي، إن المدرب المصري، ظهر أثناء لحظة "قراءة الفاتحة"، متأثرا بالخبر، قبل أن يتوجه أعضاء الطاقم التقني ولاعبي أولمبيك آسفي نحوه لتعزيته.

وانتهت المباراة بين الفريقين، بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد يوسفية برشيد 8 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن أولمبيك آسفي، صاحب المركز الثاني عشر.

بدأ محمد فتحى مشواره الكروى فى نادى دكرنس بدورى القسم الثانى ثم تولى القيادة الفنية لنادى سماد طلخا عام 2011.

وشارك محمد فتحى في مشروع تطوير الكرة مع الاتحاد الزامبي لكرة القدم، وتلقى عرضا لتدريب نادي كابوي واريورز، وحصل معهم على المركز الرابع في موسم 2008 .

قاد العديد من الأندية منها نادي باور ديناموز في زامبيا ومن بعده إلى نادي هايلاندرز في زيمبابوي ثم نادي ناشيونال أسيمبلي في زامبيا، ثم كابوي واريورز مرة أخرى في زامبيا مدير تقني لنادي لوساكا ديناموز في زامبيا، ثم انضممت لنادي نابسا ستارز الزامبي .

يرتبط محمد فتحى بعلاقة وطيدة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى بعد أن التقيا عندما كان يخوض صن داونز فترة إعداد في عام 2019 في زامبيا.

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