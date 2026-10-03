رئيس زامبيا يبحث تعزيز التعاون مع حكومة الإمارات

بحث رئيس جمهورية زامبيا، هاكايندي هيشيليما، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، توسيع الشراكة بين حكومتي البلدين، في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون الهادف لتطوير العمل الحكومي بالاستفادة من التجارب الناجحة لحكومة دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال زيارة عمل لرئيس جمهورية زامبيا إلى دولة الإمارات، حيث ناقش الجانبان فرص توظيف التجارب والخبرات الحكومية الإماراتية، في دعم جهود حكومة زامبيا لتحديث العمل الحكومي ورفع كفاءته، وبناء القدرات الحكومية، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

وأكد هاكايندي هيشيليما حرص جمهورية زامبيا على مواصلة تطوير علاقاتها الثنائية المتميزة مع دولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة في التبادل المعرفي الهادف لتطوير العمل الحكومي، مشيداً بالمسيرة المتميزة للعلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

من جانبه، أكد القرقاوي أن قيادة دولة الإمارات تتبنى نهجاً يقوم على تعزيز التعاون البناء وتبادل المعرفة والخبرات مع دول العالم، وتطوير شراكات حكومية تسهم في بناء قدرات المستقبل، مشيراً إلى حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع التعاون مع حكومة جمهورية زامبيا، ومشاركة الخبرات والممارسات التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات. وتناول اللقاء مسارات التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الحكومية، والاستفادة من التجارب الإماراتية في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وتعزيز قدرات الكوادر الحكومية، وتطبيق منهجيات المسرعات الحكومية وتصفير البيروقراطية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.