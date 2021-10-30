بوكيتينو مدافعا عن نفسه: استبدال ميسي "إجراء احترازي"

المصدر: وكالات

دافع المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ماوريسيو بوكيتينو عن نفسه بعد الانتقادات التي طالته، عقب استبدال النجم ليونيل ميسي خلال مباراة ليل، وقال إن استبداله كان "إجراء احترازيا".

وقال المدرب الأرجنتيني لصحيفة "لايكيب" الفرنسية الرياضية:" لم يستطع مواصلة اللعب واتمنى ألا يكون الأمر كبيرا". وأضاف أنه يأمل في أن يكون ميسي جاهزا لمباراة لايبزغ في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل. وعن لقاء ليل، قال بوكيتينو: فزنا وكنا الأفضل من جميع النواحي، لا شك في هذا".

واستطرد منتقدا:" يجب علينا أن نلعب بشكل أفضل، فمثل هذا العرض ليس جيدا بشكل كاف بالنسبة لنا". وكان سان جيرمان قلب تأخره بهدف أمام ضيفه ليل إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم ليل بهدف سجله جوناثان ديفيد في الدقيقة 31 وتعادل سان جيرمان بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة 74 قبل أن يسجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 88. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة بعد عاشر فوز له ليعزز صدارته لجدول الدوري، فيما توقف رصيد ليل عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

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