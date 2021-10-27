مانشستر يونايتد يحصل على موقف زيدان من تدريب الفريق بعد الخسارة المذلة من ليفربول

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان رفض بشكل تام تولي مهمة تدريب مانشستر يونايتد خلفا للنرويجي سولشاير المهدد بالإقالة بعد العروض المزرية للفريق في الموسم الحالي وآخرها الهزيمة المذلة أمام الغريم التاريخي ليفربول بنتيجة صفر-5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة ان إدارة مانشستر يونايتد استطلعت رأي زيدان من أجل قيادة الفريق، لكن ردّ الأخير كان واضحاً بعدم رغبته في تولي المسؤولية الكبيرة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى الانتقال للتفاوض مع اسم آخر وهو الإيطالي أنطونيو كونتي، وذلك على الرغم من منح سولشاير فرصة أخرى للنهوض بالفريق.

وكانت مباراة "الشياطين الحمر" مع ليفربول قد خلفت الكثير من الأزمات في النادي سواء في غرفة تبديل الملابس بين اللاعبين والجهاز الفني أو بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدرب سولشاير، خصوصاً أن الكاميرات رصدت مقطع فيديو لـ"الدون" وهو يهزأ بالطريقة التي يشير فيها سولشاير للاعبين من تعليمات فنية في إشارة إلى أن المدرب فقط يكتفي بتحريك يديه من المنطقة الفنية دون أن يكون لذلك أثر واضح في تقديم الحلول الفنية داخل الملعب.

يذكر ان زيدان درّب رونالدو في ريال مدريد وحققا معاً كل الألقاب المتاحة محلياً وأوروبياً وعالمياً، ومع رفض زيدان تدريب مانشستر يونايتد سيكون رونالدو مطالب بانتظار تعاقد ناديه الجديد مع مدرب كبير قادر على انتشال الفريق من أزمته الكبيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news