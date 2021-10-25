برشلونة يواجه بوكا جونيورز في كأس مارادونا بالرياض

المصدر: وكالات

يلتقي برشلونة الإسباني مع بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراة استعراضية في المملكة العربية السعودية بكأس دييجو مارادونا في ديسمبر المقبل.

وتقام النسخة الأولى من كأس مارادونا في الرياض في 14 ديسمبر بعد فترة قليلة من الذكرى السنوية لوفاة الأسطورة الأرجنتيني في بلاده عن ناهز 60 عاما عقب توقف قلبه بعد اسبوعين من خضوعه لجراحة في المخ.

ولعب مارادونا في صفوف بوكا جونيورز بين عامي 1981 و1982 قبل أن ينتقل إلى برشلونة حيث فاز معه بلقب كأس الملك وكأس الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

وعاد مارادونا إلى بوكا جونيورز وقضى معه عامين قبل أن يسدل الستار على مسيرته الملهمة في عام 1997.

وتقام المباراة بعد اسبوع من مواجهة برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني في مباراته الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا كما يواجه مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني يوم 11 ديسمبر.

ويعود برشلونة إلى السعودية في يناير 2022 لخوض فعاليات كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

والتقى برشلونة وبوكا عشر مرات من قبل أخرها كان في كأس خوان جامبر ، وانتهت بفوز النادي الكاتالوني بثلاثة أهداف دون رد.

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