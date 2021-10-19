جولة الثلاثاء في أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه عناد أتلتيكو واختبار سهل لمان سيتي

المصدر: وكالات

يعوّل ليفربول الإنكليزي على نجمه المصري المتألق محمد صلاح الذي وصفه مدربه يورغن كلوب بأنه "أفضل لاعب في العالم حاليا" عندما يحلّ ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم التي يخوض فيها باريس سان جرمان الفرنسي مواجهة سهلة نسبيا ضد لايبزيغ الالماني.

ويتألق صلاح بشكل لافت هذا الموسم بعد تسجيله 10 أهداف في 10 مباريات، بينها هدفان رائعان الأول في مرمى مانشستر سيتي في الثالث من أكتوبر على ملعب "أنفيلد"، عندما قام بحركة فنية رائعة لتخطي البرتغالي برناردو سيلفا ثم المدافع الاسباني أيميريك لابورت، ثم اتبعه بهدف ولا أروع في مرمى واتفورد نهاية الاسبوع الماضي بحركة فنية مماثلة ليؤكد اهميته في صفوف النادي، علماً بان الطرفين في صلب محادثات لتجديد عقده الذي ينتهي عام 2023. ,أشاد به الألماني كلوب بقوله "في الوقت الحالي لا وجود للاعب أفضل منه في العالم. لقد قام بتمريرة رائعة للهدف الاول (سجله السنغالي ساديو مانيه)، اما هدفه فكان مدهشا". وتابع "انه في المزاج للقيام باشياء رائعة داخل المنطقة ونأمل ان يستمر هذا الامر طويلا".

أما أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا الموسم الماضي، فيعوّل بدوره على ثنائي خط الهجوم الأوروغوياني المخضرم لويس سورايس هداف ليفربول السابق، والفرنسي أنطوان غريزمان العائد اليه بعد موسمين خائبين مع برشلونة. ودافع سواريس عن ألوان ليفربول في 133 مباراة سجّل خلالها 82 هدفا، قبل الانتقال إلى صفوف برشلونة عام 2014.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي بورتو البرتغالي مع ميلان الإيطالي وكلاهما يرفع شعار الفوز لان التعادل سيبعدهما كثيرا عن المنافسة على احدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور التالي. ويملك بورتو نقطة واحدة مقابل لا شيء لميلان العائد الى المسابقات القارية بعد غياب طويل.

مهمة سهلة لسان جرمان

في المجموعة الأولى، يستقبل باريس سان جرمان لايبزيغ على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية في مهمة سهلة لكنه سيفتقد أحد أضلاع قوته الهجومية الضاربة البرازيلي نيمار "لأوجاع في العضلة المقربة عانى منها منذ عودته من المنتخب، بحسب ما أفاد الإثنين النادي الباريسي الذي كشف عبر مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن إصابة مواطن الأخير لياندرو باريديس في "عضلات الفخذ الأيمن" خلال مشاركته أيضاً مع بلاده.

وبغياب نيمار، يعول سان جرمان على الارجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي، بعد عودة الأول من مشاركته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية الاخيرة، وهو الذي غاب عن المباراة ضد انجيه (2-1) في الدوري المحلي خلافا لمبابي. وكان سان جرمان حقق فوزا معنويا على منافسه الرئيس على صدارة هذه المجموعة مانشستر سيتي الانجليزي، في مباراة شهدت تسجيل ميسي باكورة اهدافه منذ انتقاله الى عاصمة الانوار في اغسطس الماضي. وفي المباراة الثانية، يحل سيتي ضيفا على بروج البلجيكي الذي يتقدمه بنقطة وبالتالي لا مجال أمام "سيتيزنز" بالتفريط بأي نقطة.

ويريد شيريف تيراسبول المولدافي، مفاجأة دوري الابطال حتى الان، اضافة ضحية جديدة الى سجله عندما يحل ضيفا على إنتر ميلان الايطالي. وكان شيريف استهل مشواره بالفوز على شاختار دانيتسك الاوكراني 2-صفر، قبل ان يحقق مفاجأة مدوية باسقاطه ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (13 مرة) في عقر داره 2-1 في الجولة الثانية. في المقابل، يسعى ريال مدريد الى استعادة توازنه من خلال العودة بالنقاط الثلاث من مباراته مع شاختار معولا على أهداف الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الذي يتألق بشكل لافت هذا الموسم.



برنامج الجولة الثالثة اليوم (بتوقيت الإمارات)

كلوب بروج - مان سيتي 20:45

بشكتاش - لشبونة 20:45

سان جيرمان - لايبزيغ 23:00

أياكس - دورتموند 23:00

أتلتيكو - ليفربول 23:00

بورتو - ميلان 23:00

شاختار - ريال مدريد 23:00

انتر - شيريف 23:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news