رئيس ريال مدريد يراوغ قبل حسم صفقة مبابي

المصدر: وكالات

أعرب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريس عن أمله في حسم صفقة مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي كيليان مبابي في يناير قبل أن يتراجع عن كلامه.

وقال بيريس خلال زيارة له الى الوسيلة الإعلامية الجديدة "إل ديباتي" الثلاثاء "في يناير، ستكون لدينا أنباء عن مبابي. نأمل أنه في تاريخ الاول من كانون يناير يكون الامر قد حُسم".

بيد أن بيريس سرعان ما قام بتوضيح تصريحاته بعد ساعات قليلة في حديث الى راديو مونتي كارلو بقوله "أقوالي (الى إل ديباتي) نقلت بطريقة خاطئة. ما قلته، انه ينبغي انتظار العام المقبل لمعرفة الاخبار وهذا في إطار الاحترام الذي نكنه لنادي باريس سان جرمان والعلاقة الوطيدة التي تربطنا به".

وتأتي تصريحات بيريس بعد ان تقدم نادي العاصمة الاسبانية بعرض مقداره 180 مليون يورو الى سان جرمان من اجل الحصول على خدمات مبابي خلال الصيف لكن النادي الفرنسي رفض العرض. وبالتالي بات مبابي (22 عاما) في وضع يسمح له بالتفاوض مع اي ناد يرغب في الحصول على خدماته اعتبارًا من مطلع عام 2022 كون عقده سينتهي مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 يونيو المقبل.

وكان مبابي خرج بتصريحات صحافية لراديو مونتي كارلو بالامس وصحيفة "ليكيب" الرياضية الثلاثاء أكد فيها انه أعلم ناديه برغبته في الرحيل في وقت مبكر من الصيف وقال في هذا الصدد للوسيلة الاولى "لقد كان موقفي واضحًا بالرحيل. لقد قلت ذلك وأبلغت إدارة النادي في وقت مبكر. كنت أريد ان يحصل سان جرمان على بدل مقابل انتقالي لكي يقوم بإيجاد بديل من مستوى عالمي".

بيد ان مبابي بقي غامضًا في حديثه لصحيفة "ليكيب" عما إذا كان لا يزال يرغب بالانتقال الى نادٍ اخر في نهاية عقده وقال في تصريحات "أنا في عالم كرة القدم منذ فترة طويلة لكي أعرف تماما أن حقيقة الامس قد لا تكون حقيقة اليوم او حقيقة الغد. لو قيل لي إن ميسي سيلعب مع باريس سان جرمان لما كنت صدقت ذلك وبالتالي لا ندري ماذا يمكن ان يحصل".

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