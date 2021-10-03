مدرب برشلونة يشكر رئيس النادي على تجديد الثقة به

المصدر: رويترز

شكر رونالد كومان مدرب برشلونة جوان لابورتا رئيس النادي على تجديد الثقة في وجوده بهذا المنصب، لكنه في النهاية واجه يوما صعبا آخر بالخسارة 2-صفر أمام أتليتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وقال لابورتا يوم السبت، قبل الهزيمة أمام أتليتيكو، إنه تحدث إلى كومان، وأكد أن المدرب الهولندي يحتاج إلى الوقت لتحقيق طفرة في أداء الفريق بعد بداية سيئة للموسم.

وقال كومان «هذا شيء ضروري وجيد من جانبه، لأنه إذا لم تكن الأمور واضحة في هذا السياق، يكون من الصعب العمل والتحلي بالهدوء المطلوب لمحاولة تغيير الأمور بالطريقة التي نحاول تنفيذها».

وأضاف المدرب مساء السبت «نحن نعرف مدى أهمية المضي قدما من اليوم. لقد تحدثنا الليلة الماضية وتكرر الحديث هذا الصباح».

ورغم دعم لابورتا، يدرك كومان ضرورة حدوث طفرة في أداء برشلونة بعدما فاز مرة واحدة في آخر ست مباريات في كل المسابقات.

ويتذيل برشلونة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالخسارة مرتين في أول جولتين، ويأتي تاسعا في الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وقال كومان «هناك حل (لما يحدث)، لكن لا يمكن تنفيذه في ليلة واحدة. يجب علينا العمل بجدية ومنح الوقت للاعبين الشبان، واستعادة مهاجمينا المصابين».

وأضاف «في نهاية اليوم، هذه لعبة نتائج، وبعد التوقف الدولي، لدينا ثلاث مباريات على أرضنا لا بديل فيها عن الفوز».

ويستضيف برشلونة منافسه بلنسية وريال مدريد في الجولتين المقبلتين عقب التوقف، وبينهما سيلعب على أرضه مع دينامو كييف بدوري الأبطال.

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