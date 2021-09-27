فريق أردني يخوض مباراة بـ 12 لاعباً.. كيف اكتشف الحكم الواقعة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "الوطن" الأردنية، عن حادثة غريبة لم تحدث من قبل في دوري الكرة الأردني، بعد أن سجل الوقت بدلا من الضائع من لقاء الجليل والسحاب، الذي جرى أمس على استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، تواجد 12 لاعباً من فريق الجليل على أرضية الملعب، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وأشارت الصحيفة، إلى انتباه حكم المباراة إلى الواقعة بعد اعتراض الطاقم الفني والإداري لنادي سحاب، ما دفع الحكم، إلى إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب الجليل عامر علي الذي عاد إلى أرضية الملعب بعد أن تم استبداله بلاعبٍ أخر.

وقالت الصحيفة: "من المنتظر أن تصدر اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة الأردني لكرة القدم، قراراً باعتبار فريق الجليل خاسراً أمام السحاب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، تطبيقاً للفقرة السادسة من المادة 45 من لوائح اللجنة التأديبية".

يذكر أن نادي الجليل كان قد صعد إلى دوري المحترفين، بعد اعتباره فائزاً على نادي بلعما الذي أشرك لاعباً من الفئات العمرية في مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

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