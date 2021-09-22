قرار صادم من الأهلي.. فرصة موسيماني الأخيرة لتفادي الإقالة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف مصدر لـ "الامارات اليوم" عن قرار صادم للمدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني بعدما استقرت لجنة التخطيط بالاتفاق مع رئيس النادي على منحه فرصة أخيرة في كأس مصر قبل تحديد بقاءه مع القلعة الحمراء من عدمه.

وأكدت المصادر أنه في حالة عدم نجاح موسيماني في الفوز ببطولة كأس مصر سيتم إصدار قرار بإقالته والتعاقد مع مدرب أجنبي جديد، إذ بدأت لجنة الكرة، استطلاع رأي عدد من المدربين الأجانب ومن بينهم السويسري فايلر لتولى تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وكانت أسهم المدرب الجنوب إفريقي قد تراجعت بشدة داخل النادي الأهلي في أعقاب خسارة كأس السوبر المصري، أمام طلاع الجيش بضربات الترجيح وهي البطولة المحلية الثانية التي يخسرها الأهلي في غضون أقل من شهر.

واتخذ النادي الأهلي قراراً بمعاقبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بخصم 300 ألف جنيه من كل فرد، وتوقيع خصومات مالية على المدرب والطاقم المعاون له بالإضافة إلى الجهاز الإداري والطبي في النادي.

وتعالت الأصوات داخل الأهلي لتعين مدرب مساعد من أبناء النادي لمساعدة موسيماني، والمرشح لهذا المنصب كلا من علاء ميهوب وهاني رمزي وعماد النحاس مدرب المقاولون الحالي.

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