باريس سان جرمان يعلن إصابة ميسي

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اصدر نادي باريس سان جرمان اليوم الثلاثاء، بيانا أكد فيه اصابة ميسي في ركبته وغيابه عن المباراة ضد متز المقررة الاربعاء صمن المرحلة السابعة من الدور الفرنسي بكرة القدم.

وقال النادي "تلقى ميسي ضربة في ركبته اليسرى وقد خضع صباح الثلاثاء الى فحص بأشعة الرنين المغناطيسي اظهر علامات اصابة بكدمات في العظم".

وكان المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قد استبدل ميسي في الدقيقة 76 من المباراة التي اقيمت امام ليون، واشراك الظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي بدلا منه، مما اثار موجة من الانتقادات حول هذا التصرف النادر الحدوث في تاريخ النجم ميسي.

وفوجىء ميسي المنتقل الى سان جرمان الشهر الماضي قادما من برشلونة بخطوة مدربه ورفض مصافحته لدى خروجه من ارضية الملعب وتوجه الى مقعد اللاعبين الاحتياطيين حيث بدا عليه الذهول.

ورد بوكيتينو على اسئلة الصحافيين عن اسباب هذا التبديل بعد المباراة بقوله "اعتقد بان الجميع يدرك بأننا نملك العديد من اللاعبين الكبار في صفوف الفريق ويتعين علينا اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمجموعة. مجموعة من 35 لاعبا. هذا قراري، لا يمكننا اللعب بأكثر من 11 لاعبا".

واضاف "يتعين علينا اتخاذ قرارات لصالح الفريق. في بعض الاحيان تؤدي هذه القرارات الى امور ايجابية واحيانا اخرى خلاف ذلك. انا هنا من اجل اتخاذ هذه القرارات، هذا الامر قد يعجب البعض او لا يعجبهم لكن هذا هو الواقع".

واردف قائلا بخصوص غضب ميسي وعدم مصافحته "سألته عن حالته، فقال إنه بخير".

واشارت بعض التقارير الى أن بوكيتينو اخرج ميسي لمعاناة الاخير من كدمة قوية في ركبته تعرض لها خلال تواجده في صفوف منتخب بلاده لخوض تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وبالفعل وصل ميسي في اليوم التالي (امس الاثنين) الى مقر تدريبات سان جرمان وهو يعرج وخضع للعلاج طوال الحصة التدريبية.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن مصادر داخل النادي بان بوكيتينو اجتمع مع ميسي وبان ملف هذه الحادثة اغلق تماما.

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