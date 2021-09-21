ميدو يكشف عن صدمة مدوية لـ"الزملكاوية" في عودة النقاز إلى "الأبيض"

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف نجم الزمالك السابق أحمد حسام (ميدو) عن أن "الأبيض" تلقى صدمة مدوية بتسرع إدارة النادي في استعادة خدمات اللاعب التونسي حمدي النقاز إلى الفريق بداية من الموسم المقبل. ونشر ميدو تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر" قائلاً: المحكمة الرياضية "كاس" تقبل طعن الزمالك بإلغاء قرار "فيفا"، بتغريم الزمالك مليون و300 ألف دولار لصالح حمدي النقار مع تحمل اللاعب مصاريف التقاضي. (ما يعني لو كنا صبرنا أسبوعين ماكناش دخلنا في الفيلم ده!!) يعني التسوية مع اللاعب (مالهاش أي لازمة)".

وكان الزمالك أعلن تعاقده مجدداً مع النقاز رغم الأزمة القائمة بين اللاعب التونسي و"الأبيض"، قبل أن تقرر "كاس" عدم أحقية النقاز في الحصول على مليون و300 ألف دولار من نادي الزمالك.

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