الزمالك بحاجة إلى مبلغ لا يصدق "يومياً" لحل أزمة ديونه الضخمة

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد أمين عام صندوق نادي الزمالك، طارق جبريل، إن النادي كان مديوناً خلال 12 عاماً الماضية بما يفوق مليار جنيه مصري، ما بين مديونيات أو مطالبات من شركات وجهات حكومية، وحتى مستحقات لاعبين أو قضايا دولية ومحلية، مؤكداً أن رغم تسوية 20% من المديونيات، إلى أن الزمالك بحاجة يومياً إلى مليون ونصف لحل مشاكله.

وقال جبريل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "حين استهلت الإدارة الحالية، كان النادي مديون بأكثر من مليار جنيه، لكننا نجحنا في تسوية جزء من القضايا، ونجحنا في خفض المديونيات بنحو 20%، ودفع ربع مليار جنيه، وأغلبها في قضايا ساذجة".

وأضاف: "هناك قضايا من موظفين في النادي تم تسريحهم، وأقاموا قضايا وحصلوا على أحكام نهائية، ومن الممكن أن يتم الحجز على رصيد النادي بسبب هذه القضايا، ولا نعلم سبب رحيل هؤلاء الموظفين، والزمالك يحتاج يومياً مليون ونصف لحل مشاكله".

وشدد جبريل، على أنه سيتم صرف مكافأة جيدة للاعبي الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري، وقال: "كان هناك اجتماع للمجلس لمناقشة المكافآت، لكنه طرأت بعض المشاكل التي دفعتنا لتأجيل هذا الملف".

وتابع: "لاعبي الزمالك كانوا رجالاً وتحملوا الضغوط الكبيرة ولم يحصلوا على كامل مستحقاتهم وعلى الرغم من ذلك تحملوا كل هذا المشاكل نحو التتويج بالدوري".

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