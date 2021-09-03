شيكابالا يُعلق للمرة الأولى على أزمة تتويج الزمالك بدرع الدوري المصري (فيديو)

المصدر: سيد مصطفى - دبي

نفى قائد الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا" أن يكون رفضه لتسلم درع الدوري، عقب المباراة الختامية ضد البنك الأهلي، لغضبه من الأحداث التي صاحبت نهاية اللقاء، والتي على أثرها تم إيقافه لمدة ثمانية أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه مصري.

وقال شيكابالا في أول تعليق له عن أزمة تسلم درع الدوري وعبر فيديو مصور له، أن هناك ترتيبات قد جرى التنسيق والاعداد لها بين لاعبي الزمالك قبل المباراة، إذ تم الاتفاق بين مجموعة من اللاعبين القدامى في الفريق وأبرزهم محمد عبد الشافي وحازم امام أن يتقدم زميلنا أيمن حفني بتسلم الدرع من رئيس الاتحاد ورئيس نادي الزمالك تكريما له على مبادرته ورغبته في انهاء مسيرته داخل القلعة البيضاء.





وأضاف شيكابالا: "الكثيرون تخيل لهم أن لاعبي الزمالك يريدون الاحتفالات مع ذويهم داخل أرضية الملعب أثناء تسلم درع الدوري وهذا ليس حقيقة ما كان يهمنا فقط هو تكريم أيمن حفني، فمثلما وضع نادي الزمالك عدداً من لاعبيه في مكانة كبيرة أيضا لاعبو الزمالك يريدون أن يضعوا زملائهم في مكانة كبيرة وأيمن حفني واحد منهم".

وأختتم: "حازم امام حينما وجد أن الأمور لا تسير مثلما تم الاتفاق عليه كان له هو الأخر موقف واضح وأود أن أشكره على شعوره ومواقفه تجاه زملاءه وهذه هي روح نادي الزمالك، وأود أن أقول لحازم امام تحديدا لا تحزن مما حدث، هناك بطولات كثيرة في المستقبل سوف يحصل عليها نادي الزمالك وسيرفعها أيمن حفني"

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