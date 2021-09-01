منتخب سورية يبحث عن حل عقدة إيرانية عمرها 48 عاماً.. أثقل الخسائر 1-7

المصدر: جوني جبور - دبي

يبحث المنتخب السوري غداً الخميس عن فك عقدة لازمته طوال 48 عاماً، بالفوز على نظيره الإيراني، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على استاد "آزادي" في العاصمة الإيرانية طهران، في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويتطلع "نسور قاسيون" إلى تسجيل انتصارهم الثاني تاريخياً على المنتخب الإيراني، بعد أن اكتفى السوريين على مدار المواجهات الـ 27 الماضية التي جمعت المنتخبين، في تحقيق الفوز في مناسبة واحدة، جاءت في مايو من العام 1973، حين التقى المنتخبين في إياب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال ألمانيا 1984، وانتهى بفوز الـ "نسور قاسيون" بهدف دون رد.

يذكر أن المنتخب الإيراني يتفوق على السوري في المواجهات الرسمية التي جمعت المنتخبين، بعد أن حقق الفوز في 14 مناسبة، من أبرزها الفوز بنتيجة (7-1) في مباراة لحساب بطولة غرب آسيا الثالثة التي أقيمت في العام 2004، قبل أن تظهر نتيجة التعادل في 12 مناسبة، جاء آخرها بنتيجة "2-2" في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

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