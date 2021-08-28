شيكابالا مهدد بالشطب بعد تتويج الزمالك بالدوري المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أصبح قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا مهدد بالشطب في نفس اليوم الذي توج فيه الزمالك بلقب الدوري لأول مرة بعد غياب 6 مواسم، وذلك عقب وقوع مشادة بين اللاعب وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري.



ورصد موقع "بطولات" المصري السيناريوهات المتوقع حدوثها مع اللاعب طبقاً للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم والتي قد تصل إلى الشطب، وذلك أثناء مراسم تتويج الزمالك بدرع الدوري المصري وما شهد من سوء تنظيم جعل جماهير الزمالك والمحللين الرياضيين يوجهون انتقادات شديدة للمسؤول عن التنظيم، لافتين إلى أن تلك المراسم لا تليق ببطل الدوري المصري.



ودخل محمود عبد الرازق شيكابالا، في مشادة كلامية قوية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم المصري، وطبقا للبند رقم 7 في المادة 23 بلائحة الانضباط بالدوري المصري ينص أنه في حالة الإهانة أو الإساءة أو التهديد لأي من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المُنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه، تكون العقوبات المتوقعة، الإيقاف، أو الغرامة بحد أدنى خمسون ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت، أو الشطب، وسيتم تحديد العقوبة من قبل لجنة الانضباط بناءً على ما سيأتي في شكوى أحمد مجاهد.



ورصد موقع "اليوم السابع" الموقف الذي حدث بين الطرفين وأدى إلى غياب شيكابالا عن تتويج الزمالك بدرع الدوري، حيث قال شيكابالا لرئيس الاتحاد: "هنحتفل غصب عنك يا أهلاوي".



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