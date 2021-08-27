تفاصيل جديدة في صفقة انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أنه يتبقى فقط الاتفاق بين ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي والنادي الإنجليزي "بطل البريمييرليغ" على القمة المالية للصفقة.

وقالت الصحيفة إن الكرة الآن في ملعب إدارة نادي يوفنتوس للموافقة على العرض الذي يبدو في طريقه نحو الإعلان الرسمي خصوصاً أن رونالدو يرغب في التخلص من اليوفي بعدما تعاقد الأخير مع المدرب السابق للفريق ماسيمليانو أليغري الذي أجلس "الدون" على مقاعد البدلاء في افتتاح الدوري الإيطالي أمام أودينيزي وسط دهشة المراقبين.

وأوضحت الصحيفة أن الساعات القليلة المقبلة ستحسم الصفقة بدون مبالغ مالية مدفوعة مع دمج عدة لاعبين في الصفقة يرتضي بها الناديين، فيما تتركز الأنظار على هوية اللاعبين المدمجين في الصفقة المرتقبة أبرزهم البرازيلي جابرييل جيسوس الذي يرغب يوفنتوس في الحصول على خدماته بينما تشير الأنباء الواردة من انجلترا بأن مانشستر سيتي يفضل إدخال الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الصفقة.

وكان يوفنتوس يسعى إلى الحصول على ما يتراوح بين 25 و30 مليون يورو نظير بيع رونالدو (36 عاما) المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي يقضي العام الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي كان قد ضم اللاعب من ريال مدريد الإسباني في عام 2018.

وأشارت تقارير إيطالية بأن انتقال رونالدو لمانشستر سيتي سيؤدي إلى خفض فاتورة الرواتب في يوفنتوس، حيث يتقاضى النجم البرتغالي زهاء 30 مليون يورو سنويا، بموجب شروط عقده المبرم مع النادي، حسب شبكة سكاي سبورتس الاخبارية.

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