بسبب زوجته الفنانة المشهورة.. حارس مصري يتعهد بملاحقة من تناولوه بسوء

المصدر: سيد مصطفى-دبي

توعد حارس مرمى وادي دجلة المصري، محمد عبد المنصف، كل ما تناول سيرة زوجته الفنانة المشهورة "لقاء الخميسي" بالملاحقة القضائية.

وتعرض "عبد المنصف" الذي سبق أن دافع عن عرين مرمى الزمالك لـ10 سنوات إلى حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة فريقه مع الزمالك أمس الثلاثاء، اذ اتهمه مشجعون للنادي الأهلي بأنه "سيفوت" المباراة لمنح الزمالك لقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية: "مع الأسف نحن نعيش في فترة انفلات أخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من خاض في أعراض زوجتي واسرتي وآخرون انتقصوا من تاريخي قبل لقاء الزمالك، ولابد من التصدي لتلك الحملات لان سمعة الدوري المصري ستتأثر بادعاءات أن هناك تفويت في المباراة".

وأضاف الحارس خلال تصريحاته: "من جانبي لن اسكت أمام كل ما طال زوجتي وطالني في تلك الحملة، وخلال الساعات القليلة المقبلة سوف أتحرك لملاحقة كل شخص هاجمني بتلك الطريقة التي لا يقبلها أي أحد".

وأشار: "مهما كان انتماء أي لاعب سواء للأهلي أو الزمالك فأنه لا يمكن أن يُضحي بأكل عيشه وتاريخه وشرفه أيضا ليجامل أي منهما ليفوز بالدوري، نحن نلعب بشرف ونزاهة داخل المستطيل الأخضر ومن يفوز في النهاية سنبارك له حصوله على اللقب".

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