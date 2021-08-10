والد ميسي يكشف هوية النادي الذي سيوقع له نجله اليوم

المصدر: وكالات

قال خورخي ميسي والد ليونيل ميسي للصحفيين في مطار برشلونة إن نجله نجم كرة القدم الأرجنتيني سيوقع عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء.

وفي رده على ما إذا كان نجله سيوقع مع النادي الفرنسي، أجاب خورخي ميسي "نعم"، وهو ما يؤكد تقرير صحيفة ليكيب الرياضية اليومية الفرنسية.

وكان من المتوقع أن يبرم ميسي عقدا طال انتظاره مع برشلونة الاسبوع الماضي، ولكن برشلونة أعلن أنه لا يمكن إتمام الصفقة بسبب "عقبات مالية وهيكلية".

وتحرك باريس سان جيرمان سريعا للحصول على خدمات ميسي /34 عاما/، والذي يستعد لتشكيل خط هجوم ناري للفريق بجوار نيمار وكيليان مبابي تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوتيتشينو.

وأشارت العديد من التقارير الفرنسية إلى أن ميسي من المتوقع أن يصل للعاصمة الفرنسية اليوم الثلاثاء، وتواصل الصحفيون مع خورخي ميسي في مطار برشلونة.

ووجهت قناة "لا سيكستا" الإسبانية سؤالا لخورخي عما إذا كان نجله سيوقع لباريس سان جيرمان، ليرد قائلا :" نعم".

وفي سؤال آخر عن المسؤول عن رحيل ميسي من برشلونة، أجاب قائلا: "اكتشفوا هذا في النادي".

وعقب المؤتمر الصحفي الذي انهمر فيه ليونيل ميسي باكيا أمس الأول الأحد في كامب نو، سئل خورخي عما إذا كان نجله، الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، مستاء، أجاب :"ألم تروه؟"

وبعد ذلك وصل ميسي إلى المطار مع زوجته وأطفاله ولكنه لم يدل بتصريحات للصحفيين.

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