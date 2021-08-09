مدرب الزمالك كارتيرون يشعل الأجواء بالرقص على أنغام مزمار بلدي (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك وهو يرقص على أنغام مزمار بلدي بأحد المطاعم القريبة من معسكر الفريق بمدينة برج العرب المصرية.

وأظهر كارتيرون مهارات كبيرة في الرقص وسط أجواء مرحة بين لاعبي الزمالك وهتافات وتشجيع الحضور داخل المطعم.

ويواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري، غدا الثلاثاء، في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وانقسم مشجعو الزمالك حول تقييم الفيديوهات المتداولة، فعلق المشجع المدعو "مختلط" عبر "إنستغرام": "جمهور الزمالك على أعصابه وبيحسب الماتشات المتبقية لينا وللأهلي..وانت بترقص يا كارتيرون".

وفي المقابل، قال المشجع "عادل وحيد 89": "أحلى حاجه بيعملها. لازم تدي كل حاجه وقتها يأما هتتعب بيشيل الضغط من عليه ولازم من على اللعيبه. في وقت للهزار ووقت للشغل ووقت لراحة الجسم. لازم يتعملوا التلاته".

كارتيرون يرقص على أنغام المزمار البلدي

وأغنية نادي الزمالك يا مدرسه#الزمالك pic.twitter.com/ZH2lTU4gKB — MohaMed HaZeM (@mo_abo_halawa) August 9, 2021

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