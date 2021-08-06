ميسي يبلغ المقربين عن وجهته "الصادمة".. "اللاعبون بنوك متحركة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أبلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زملاءه المقربين منه في برشلونة عن وجهته المقبلة بعد الصدمة المفاجئة التي تلقتها جماهير النادي الكاتالوني بفشل إتمام صفقة تمديد عقد "البرغوث" وإعلان برشلونة رسمياً بأن ميسي لن يكمل مشواره بقميص "البلوغرانا" بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية، على حد تعبيره، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وذكر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير أن ميسي قريب جدا من الانضمام إلى صفوف نادي سان جيرمان الفرنسي بعدما أخبر صديقه البرازيلي نيمار ومواطنه دي ماريا بأنه وافق على العرض الباريسي والانتقال للعب في صفوفه بالدوري الفرنسي الموسم الجديد".

وكان نيمار قد نشر على حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه مع ميسي ودي ماريا وباريديس، وماركو فيراتي، خلال قضائهم إجازتهم الأخيرة في مدينة إيبيزا الإسبانية.

وقال ميسي وداعاً لبرشلونة وسلك الطريق نفسه الذي مضى عليه نيمار بعدما كان لاعباً في البارسا إذ أن الإغراءات المادية تفوق أي انتماءات كروية بعدما تحول اللاعبون في الحقب الأخيرة إلى بنوك متحركة وصفقاتهم بمئات الملايين، فيما ملاعب الكرة أصبحت تجارة مفتوحة.

واعتبر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن رحيل ميسي إلى الدوري الفرنسي الأقل نوعية وجودة كروية بين البطولات الخمس الكبرى يجعل من قرار ميسي المرتقب "صدمة حقيقية" لكرة القدم.

من جهتها، سلطت الصحف الأوروبية الضوء على رحيل ميسي غير المتوقع خصوصاً أن الأمور كانت تصب في إتمام الصفقة وفقاً لوعود رئيس برشلونة خوان لابورتا لكن كل شيء تغير واستسلم النادي لظروفه الاقتصادية وقوانين رابطة الدوري الإسباني الملتزمة بقواعد صارمة للعب النظيف مما أفسد عملية تجديد عقد ميسي مقابل 350 مليون يورو.

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