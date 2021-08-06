الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب محكوم عليه في قضية "حرق قسم شرطة"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف مصدر لـ"الامارات اليوم" بأن نادي الزمالك المصري اقترب من ضم مهاجم المريخ ومنتخب السودان، سيف الدين مالك "تيري"، (27 عاماً)، بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في بطولة إفريقيا للمحليين.

وجاء ترشيح تيري من قبل اللجنة الفنية، وبعد مشاهدة الفرنسي باترس كارتيرون مدرب الزمالك لمجموعة من الفيديوهات الخاصة باللاعب أعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لإتمام الصفقة التي يعترضها إتمام دخول نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز المصري، والذي قدم عرضا على اللاعب وناديه يفوق ما قدمه الزمالك، لتبقى رغبة اللاعب هي الفاصلة في تحديد وجهة اللاعب .

وكان سيف تيري قد شغل الأوساط السودانية بسبب اتهامه إلى جانب 40 شخصاً في قضية الاعتداء على قسم شرطة، وتحطيمه، خلال أحداث الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، بعد حكم استمر 30 عاماً في 2019، وجرت محاكمته في يناير 2020 وتغريمه نحو ما يعادل 15 ألف دولار أميركي.

ويعد "تيري" من بين ستة لاعبين يتوقع أن يدافعوا عن ألوان الزمالك في الموسم المقبل، بعدما حصل النادي على توقيع كل من مهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد، إلى جانب مهاجم سموحه حسام حسن ومدافع المصري كريم العراقي، بجانب عودة المغربي، أوناجم.

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