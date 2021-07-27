الزمالك في "حيرة".. الاعتراف بشرعية الأهلي بطل القرن أو الحرمان من 20 مليون دولار

المصدر: سيد مصطفى - دبي

بات نادي الزمالك المصري، أمام خيارين أحلاهما مر، اما الاعتراف بشرعية أن غريمه التقليدي، الأهلي هو بطل القرن الإفريقي، أو الحرمان من المشاركة في بطولة النخبة الافريقية والتي أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن اقامتها بمشاركة 20 فريقاً، والتي سيحصل الفائز بلقبها على 20 مليون دولار. وكشف مصدر مسؤول في الاتحاد الافريقي لـ "الامارات اليوم"، أن "كاف" قرر أن يختار المشاركين في بطولة النخبة وفق التصنيف الخاص باختيار نادي القرن، والتي حل فيها الأهلي في الصدارة وجاء الزمالك ثانيا.

وتصدّر الاهلي تصنيف نادي القرن الـ20، بـ40 نقطة من خلال مشاركاته في البطولات الإفريقية المختلفة مع نهاية القرن الماضي، فيما حل الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وفقا تصنيف "كاف". وأضاف: هذه البطولة تحظى باهتمام كبير من جانب الاتحاد الافريقي والتي خصص لها جوائز مالية ضخمة، اذ سيحصل كل فريق مشارك على مبلغ كبير إضافة للجائزة المالية الضخمة للفائز بالبطولة، والتي ستصل إلى 20 مليون دولار، وهي أكبر جائزة مالية يُخصصها الاتحاد الافريقي لإحدى مسابقاته القارية.

ويعترض مسؤولو الزمالك على قرار الاتحاد الافريقي باختيار الأهلي بطلاً للقرن على حسابه، استناداً إلى أنه حصل على تسع بطولات قارية مقابل سبعة فقط للنادي الأهلي.

واستمر الزمالك في هذا الجدل على مدار 21 عاما الماضية، اذ قرر مجلس إدارة النادي السابق برئاسة مرتضى منصور شكوى الاتحاد الافريقي للاتحاد الدولي "فيفا"، بسبب هذه القضية دون أن يصل إلى أي شيء. وتمسك الاتحاد الافريقي باعتماد الأهلي بطل القرن وفق التصنيف الذي اختاره، مهدداً الزمالك بعدم استخدام شعاره في الاحتفالات التي أقامها العام الماضي لاحتفالاته بكونه بطل القرن الحقيقي، والا تعرض للايقاف عن المشاركة في البطولات القارية.

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