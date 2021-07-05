4 مشاهد لافتة من ربع نهائي أمم أوروبا.. «إيطاليا الأقوى»

المصدر: محمد الحتو ■ دبي

خطفت إيطاليا الأنظار في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2020»، بعدما تصدرت الترشيحات للحصول على اللقب، في ظل التكامل الفني والذهني وامتلاكها الحلول الفردية والجماعية والتكتيك العالي في مختلف خطوط اللعب.

وتصدر «الآزوري» أربعة مشاهد لافتة في ربع النهائي، لاسيما بعد الفوز على بلجيكا 2-1، وسيواجه في نصف النهائي منتخب إسبانيا الفائز على سويسرا بركلات الترجيح 3-1 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، في وقت تغلبت إنجلترا على أوكرانيا 4-صفر، لتقابل الدنمارك التي قهرت التشيك 2-1.

إيطاليا المرشح الأول

أذهل المنتخب الإيطالي العالم بمستوى فني عالٍ بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني الذي طور من «الآزوري» وجعله المرشح الأول للقب، خصوصاً أنه نجح في إقصاء العملاق البلجيكي المصنف الأول عالمياً في آخر تصنيف صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأظهر الطليان كفاءة فنية في الوسط والهجوم، ويبقى الدعم الأكبر من ثنائي قلب الدفاع الخبيرين بونوتشي وكيلييني اللذين يعتبران حجر الأساس في بناء المنتخب.

إنجلترا.. أهداف تاريخية

كشفت شبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أن إنجلترا أصبحت أول منتخب في تاريخ البطولة يسجل ثلاثة أهداف رأسية في مباراة واحدة، كما نجحت للمرة الثانية بتاريخها في تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة بإحدى البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا)، وذلك بعد الفوز العريض أول من أمس على أوكرانيا 4-صفر في الدور ربع النهائي.

فشل سويسرا

فشلت سويسرا في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها إثر الخروج الحزين أمام إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ولكن «الساعة السويسرية» كانت دقيقة إلى أبعد حدود وأظهرت جدوى عالية خلال البطولة من حيث الانضباط التكتيكي والرؤية الفنية للجهاز الفني والحارس المتألق سومر، الذي تسبب في إقصاء فرنسا «بطلة العالم» من البطولة بركلات الترجيح في ثمن النهائي.

إسبانيا تعود

بعد البداية غير المشجعة لـ«الماتادور» في بداية البطولة والوقوع في أخطاء فردية كثيرة، إلا أن أبناء المدرب لويس إنريكي يمتلكون الحافز للوصول إلى النهائي والحصول على اللقب للمرة الرابعة في تاريخ الكرة الإسبانية والتفوق على ألمانيا التي تتشارك معها برصيد ثلاثة ألقاب (الأكثر تتويجاً بأمم أوروبا)، ويبدو أن الإسبان وإن امتلكوا الحظ للوصول إلى هذه المرحلة (ركلات الترجيح أمام سويسرا) فإنهم يبقون مرشحين للقب.

للإطلاع على آخر الأخبار والصور وأهم اللقاءات المرتقبة وترتيب الهدافين بعد ربع النهائي في البطولة القارية «يورو 2020»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news