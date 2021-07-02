ميركل تشعر بالقلق من حشود المتفرجين في كأس أوروبا

المصدر: وكالات

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، عن قلقها لعدد المتفرجين المسموح لهم بحضور نهائيات كأس أوروبا في المملكة المتحدة، حيث ازدادت اصابات كورونا بشكل كبير جراء المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وفقًا للحكومة البريطانية سيسمح لأكثر من 60 ألف متفرج بالتواجد في مدرجات استاد ويمبلي لنهائيات كأس اوروبا، بدلاً من 40 ألفًا كما كان مقررا سابقا، في هذا الملعب الذي تبلغ سعته القصوى 90 ألف شخص.

وقالت أنغيلا ميركل "القلقة جدا" خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر إقامته في شيكرز "أتساءل حقًا ما إذا كان هذا مبالغا فيه".

واضافت ميركل التي تقوم بزيارتها الأخيرة للمملكة المتحدة "في ألمانيا قررنا الحد من عدد المتفرجين في استاد ميونيخ. لكن بالطبع الحكومة البريطانية تتخذ قراراتها الخاصة". وتغادر ميركل السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر.

من جهته تحدث جونسون عن "جدار المناعة" الذي بنته المملكة المتحدة بفضل برنامج التطعيم الخاص بها وتلقى بفضله 63% من البالغين جرعتين.

وتضم المستشارة الألمانية صوتها إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس بعدما أعربا عن مخاوفهما في هذا الخصوص.

وعلى الصعيد الرياضي، اعتبرت ميركل فوز إنجلترا على ألمانيا "مستحقًا" وتمنت للمنتخب الإنجليزي "كل التوفيق".



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