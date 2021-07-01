4 مشاهد لافتة في «يورو 2020».. سقوط الكبار ومفاجآت مدوية

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

انتهى الفصل الثاني من نهائيات كأس أمم أوروبا «يورو 2020» المقامة في دول أوروبية عدة، وسط أفراح منتخبات، وأتراح أخرى تلقت صدمة لم تتوقعها. ومع اكتمال بطاقات ربع النهائي، والتي تنطلق غداً، ظهر العديد من المشاهد اللافتة التي سجلها دور الـ16، كان أبرزها المفاجأة المدوية بتأهل سويسرا على حساب فرنسا، وخروج مرير للألمان، والمفاجأة الكبيرة بتأهل أوكرانيا والدنمارك.

مفاجأة أوكرانيا والدنمارك

باتت أوكرانيا بنجومها الشباب، ومدربها الشاب النجم السابق شيفتشينكو حديث الساعة في أوروبا، بعد أن بلغت لأول مرة في تاريخها ربع النهائي إثر الفوز على السويد 1-2، ما جعلهم يوصفون بـ«الحصان الأسود»، لكنهم سيخوضون مواجهة صعبة مع إنجلترا في ربع النهائي. بينما في المقابل، رغم البداية المتعثرة وصدمة إصابة النجم إيركسون بأزمة قلبية، قلبت الدنمارك الوضع لمصلحتها، ونجحت في التأهل رغم الضغط النفسي الكبير على لاعبيها.

عودة إسبانيا

نجح الماتادور الإسباني في تغيير الأمور لمصلحته، رغم الانتقادات الهائلة التي تعرض لها لاعبوه، وعلى رأسهم المهاجم موراتا. فبعد أول مباراتين من دون فوز وهدف واحد، سجلت إسبانيا 10 أهداف في مباراتين، على سلوفاكيا في ختام الدور الأول، وعلى كرواتيا في ثمن النهائي، وكان الأبرز موراتا الذي رد على المشككين بقوة، وستكون مواجهة سويسرا في ربع النهائي محفوفة بالمخاطر، خصوصاً بعد العرض القوي للسويسريين أمام فرنسا.

سقوط بطل العالم

كان الحدث الأبرز في ثمن النهائي الأوروبي، «الريمونتادا السويسرية» التي أخرجت فرنسا وحرمتها من تحقيق حلم اللقب الأوروبي، إذ بعد أن تقدم بطل العالم 3-1 حتى الدقيقة 80، عادلت سويسرا بهدفين متأخرين، قبل أن تصعق فرنسا في ركلات الترجيح بعد إضاعة مبابي ركلة حاسمة لفرنسا. وعاشت سويسرا لحظات تاريخية لا تنسى.

نهاية قصة الألمان

أسدل الإنجليز الستار على قصة ألمانيا والمدرب لوف بعد هدفين من كين وسترلينغ أخرجا ألمانيا من ثمن النهائي، وأنهيا عقدة ألمانية للإنجليز دامت 55 سنة. وكان لوف يمني النفس بتحقيق شيء ما قبل مغادرة موقعه، لكن ما حدث مع ألمانيا منذ السقوط الشنيع في مونديال 2018، وقبله في يورو 2016، كانت نهايته في «ويمبلي». وشكل هذا الخروج نهاية جيل مولر وكروس وعدد من اللاعبين.

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