8 سنوات سجنا لشرطي إنجليزي بعد قتله لاعب كرة قدم سابق

المصدر: وكالات

قضت محكمة بالسجن ثماني سنوات على الشرطي الذي تسبب في قتل لاعب الكرة الانجليزي السابق داليان أتكينسون، من خلال صعقه بجهاز صاعق وركله في رأسه. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) إن الشرطي بنيامين مونك تم تبرئته من جريمة القتل، ولكنه أدين بجريمة القتل غير العمد بعدما سمع المحلفون أنه ترك بصمتين على جبين نجم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السابق- بعد صعقة بشكل مفرط لمدة 33 ثانية.

وقيل في محاكمة مونك التي استمرت ستة أسابيع إنه كان "غير صادق" بعد وفاة أتيكنسون الذي لعب في أندية أستون فيلا، وشيفيلد وينزداي، وإيبسويتش تاون، حيث ادعى أنه وجه ركلة واحدة في كتف الضحية. وتوفى أتكينسون، الذي حطم نافذة أثناء معاناته من أزمة صحية عقلية، في المستشفى بعد ما يقرب من ساعة من استدعاء سيارة الإسعاف لموقع الحادث بالقرب من منزل والده في 15 أغسطس 2016

وادعى مونك، الذي نفى قيامه بالقتل أو القتل غير العمد، أنه تصرف بشكل منطقي للدفاع عن نفسه، بينما كان "مرعوبا" من أتكينسون (48 عاما)، الذي كان يعاني من مرض في القلب، وكان يخضع لعلاج غسيل الكلى، وكان أصغر حجما وأقل وزنا من الضابط.

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