رواتب المحترفين الأجانب في «السلة الخليجية» بين 15 و50 ألف دولار

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف وكيل لاعبي كرة السلة، اللبناني باسكال بيروتي، أن رواتب المحترفين الأجانب في بطولة الأندية الخليجية الأبطال، التي يستضيفها حالياً نادي شباب الأهلي، وتختتم نسختها الـ40 غداً، تراوح بين 15 و50 ألف دولار.

وقال بيروتي لـ«الإمارات اليوم»: «موعد البطولة، بعد قرابة شهر ونيف من انتهاء معظم الدوريات في المنطقة، وصعوبة إيجاد التعاقدات، كان السبب الرئيس في هذه التعاقدات على صعيد الأجانب، وبمثل هذه الرواتب».

وتابع: «معظم المحترفين الأجانب يفضلون، بعد موسم طويل، الخضوع للراحة وقضاء إجازة قصيرة، قبل إبرام تعاقدات جديدة أو التجديد مع الأندية التي يمثلونها، ما جعل من الفترة الحالية صعبة في إيجاد صفقات تدعم صفوف الأندية المشاركة في البطولة الخليجية، الأمر الذي جعل من صفقات التعاقد تصل في أقصاها إلى 50 ألف دولار، بزيادة 100% على الرواتب التي تدفع للمحترفين في بطولات الدوريات المحلية، في الموسم المنصرم 2020-2021».

وأضاف: «ثلاثة محترفين يتقاضون 50 ألف دولار في البطولة الخليجية الحالية، وهم محترفا الكويت الكويتي، الأميركي إيه جي سلوتير، ولاعب الارتكاز البوسني إلميدين ميكانوفيتش، بالإضافة إلى المحترف الأميركي في الأهلي البحريني، مايك هاريس».

وتابع: «هناك أندية لم تخرج عن المعدل الطبيعي لقيمة الرواتب التي كانت تدفع في دوريات بلادها، ومنها النصر السعودي الذي عزز فريقه للبطولة الخليجية بالأميركيين، أوستين براندون وإيرلي روبرت، واقتصر التعاقد معهما على 15 ألف دولار».

واستطرد قائلاً: «تتحدد قيمة التعاقد بناءً على المستويات الفنية التي يمتلكها اللاعب، إذ بنظرة سريعة على الأميركيين، إيه جي سلوتير ومايك هاريس، محترفي الكويت الكويتي والأهلي البحريني، وجدنا أن معدلات التسجيل لديهما في النسخة الخليجية الحالية تخطى حاجز 30 نقطة»، واختتم: «القيم المالية المدفوعة جاءت طبيعية لمثل هذا النوع البطولات الإقليمية المهمة، خصوصاً أن البطولة الخليجية للأندية الأبطال تؤهل إلى الاستحقاق الآسيوي».

طرفا نهائي البطولة الخليجية يتحدد اليوم

ينطلق، في الرابعة والنصف عصر اليوم، الدور نصف النهائي لبطولة الأندية الخليجية الأبطال، حيث سيتحدد من خلالها هوية طرفَي نهائي النسخة الـ40، على أن تستهل أولى مواجهتَي المربع الذهبي بلقاء الكويت الكويتي مع الأهلي البحريني الساعة الرابعة والنصف عصراً، ثم في السادسة والنصف لقاء شباب الأهلي مع النصر السعودي.

وجاء تأهل الفرق الأربعة، بحلولها في المراكز الأربعة الأولى للدور التمهيدي الذي أسدل الستار عنه، أول من أمس، وأقيم بنظام الدوري من مرحلة واحدة، أسفرت نتائجه عن اعتلاء شباب الأهلي الصدارة بالعلامة الكاملة، بثماني نقاط، بفارق نقطة عن الكويت، وحلول الأهلي البحريني ثالثاً برصيد ست نقاط، والنصر السعودي رابعاً برصيد خمس نقاط، فيما ودّع الشمال القطري البطولة من دورها التمهيدي بحلوله في المركز الخامس والأخير برصيد أربع نقاط.

ويقضي نظام البطولة بأن يتحدد أطراف الدور نصف النهائي، بحيث يواجه متصدر الدور التمهيدي صاحب المركز الرابع، ولقاء الوصيف مع المركز الثالث.

3 لاعبين أجانب يتقاضون 50 ألف دولار، ويلعبون للكويت الكويتي والأهلي البحريني.

مواجهتا نصف النهائي اليوم:

الكويت - الأهلي البحريني 16:30

شباب الأهلي - النصر السعودي 18:30

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