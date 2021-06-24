تعرّف على المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي "يورو 2020".. ورونالدو يحتفل برقم تاريخي

المصدر: حميد نعمان - دبي

استمرت الإثارة في "مجموعة الموت" السادسة بنهائيات كأس أوروبا حتى اللحظة الاخيرة في ختام الدور الأول، بعد أن كادت المجر تفجر المفاجأة المدوية واكتفت بالتعادل مع ألمانيا 2-2، بينما فرضت البرتغال تعادلا مثيرا على فرنسا 2-2. وبهذه النتيجة ودعت المجر من الدور الاول، بينما لحقت منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال بركب المتأهلين الـ16 وهي: إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإنجلترا والسويد وويلز والدنمارك والنمسا وكرواتيا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا وأوكرانيا والتشيك والبرتغال.

وكان لافتا في مباراة فرنسا والبرتغال، الرقم التاريخي الذي سجله رونالدو بمعادلة سجل الاهداف الدولية الذي كان بحوزة الايراني علي دائي بـ109 أهداف، بينما عزز من رصيده كهداف تاريخي لكأس أوروبا بـ14 هدفا.

واحتفل اليوم رونالدو بأول أهدافه في شباك فرنسا في الدقيقة 30 من خلال ركلة جزاء بعد تدخل عنيف لحارس فرنسا لوريس على لاعب البرتغال بيريرا، بينما كان الثاني من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 60. ورد عليه كريم بنزيمة الذي احتفل بأول أهدافه اليوم منذ عودته أخيرا للعب مع فرنسا، حيث سجل الهدف الاول من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول، ثم أضاف الثاني بتسديدة مخادعة في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48.

وفي مباراة ألمانيا كانت المجر على وشك تحقيق المفاجأة حين تقدمت مرتين عن طريق أدم سالازاي، وأندرياس شافر، لكن ألمانيا رفضت الهزيمة وتعادلت مرتين عن طريق كاي هافيرتز، ثم غوريتسكا.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16:

إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإنجلترا والسويد وويلز والدنمارك والنمسا وكرواتيا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا وأوكرانيا والتشيك والبرتغال.

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