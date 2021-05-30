الزمالك المصري يتوج ببطولة أفريقيا للسلة

المصدر: وكالات

توج الزمالك المصري ببطولة كأس الأندية الأفريقية لكرة السلة للرجال للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 76 / 63 على الاتحاد المنستيري التونسي اليوم الأحد في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيجالي.

بدأت المباراة، التي حضرها الرئيس الرواندي بول كاجامي، بنشاط من جانب الاتحاد المنستيري، الذي تقدم بفارق 10 نقاط في الدقائق الأولى من الفترة الأولى، قبل أن يستعيد الزمالك اتزانه سريعا ويقلص الفارق إلى 4 نقاط فقط، لتنتهي الفترة بتقدم الفريق التونسي 22 / 17.

وسع الاتحاد المنستيري الفارق في بداية الفترة الثانية إلى 7 نقاط، غير أن الزمالك انتفض في الدقائق التالية للفترة، التي شهدت تقدمه في النتيجة للمرة الأولى، ليحسمها في النهاية لصالحه بنتيجة 44 / 42.

واصل الزمالك تفوقه في النتيجة خلال الفترة الثالثة، حيث بلغ الفارق 5 نقاط، قبل أن ينهي الفريق الأبيض الفترة متقدما على الفريق التونسي 55 / 51.

وشهدت بداية الفترة الرابعة تألقا لافتا من سولو دياباتي لاعب الزمالك، الذي أحرز ثلاث رميات ثلاثية، ليوسع أصحاب الرداء الأبيض الفارق إلى 12 نقطة قبل 4 دقائق على النهاية.

حاول الاتحاد المنستيري العودة للقاء من جديد، لكن والتر هودج وعمر هشام سجل كل منهما ثلاثية للزمالك في الوقت المناسب، ليحسم الزمالك المباراة لصالحه في النهاية بفارق 13 نقطة ويستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ لقبه الوحيد عام 1992.

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