برشلونة يتسبب في دخول مدربه كومان المستشفى

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت قناة "فوكس سبورت" الأميركية أن مدرب فريق برشلونة الهولندي رونالد كومان تعرض لعارض صحي اضطره للدخول إلى المستشفى من أجل متابعة حالته، وأن ذلك مرتبط بأزمة مع إدارة النادي. واعترف رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بتعرض المدرب لوعكة صحية طارئة، مشيرا إلى أنه اتصل به واطمأن عليه، وأن حالته الآن مستقرة.

وربطت من جانبها وسائل إعلام إسبانية بين الوعكة الصحية والإهانة التي تعرض لها المدرب قبل أيام من قبل رئيس النادي نفسه، حيث لم يشعر المدرب بأن هناك تقدير لعمله في الفريق. وكان لابورتا، بحسب قناة "tv3" الإسبانية، طلب من كومان في اجتماعهما الأخير الانتظار 15 يوما قبل أن يحسم في مصيره، وأنه في حال توفق النادي في العثور على مدرب، فسيتم التخلي عن خدمات كومان، أو يستمر إذا لم يحصل ذلك.

وشعر كومان بصدمة شديدة بسبب ما اعتبره إهانة غير مسبوقة، وأشار إلى أن فوزه بكأس الملك ومنافسته على لقب "الليغا" لم يجد أي تقدير من مسؤولي النادي. وتقول "أس" إن ذلك تسبب له في أزمة صحية أدت إلى دخوله المستشفى، وصفت بأنها "ضغط عصبي كبير" تعرض له المدرب، قبل أن تتحسن حالته.

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