زيدان يودّع الريال بعد 11 لقباً.. وكونتي الأقرب لتعويضه

المصدر: الامارات اليوم

أعلن نادي ريال مدريد، أمس، استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أيام من تجريده من لقب «الليغا» من قبل «جاره» أتلتيكو. وقال النادي في بيان صحافي إن «ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء ولايته الحالية كمدرب لنادينا»، مؤكداً المعلومات التي تداولتها الصحافة الإسبانية خلال الأيام الماضية، ليرحل الأسطورة بعد 11 لقباً كمدرب للفريق.

وكثر الحديث في الفترة القليلة الماضية عن إمكانية وصول الإيطالي أنطونيو كونتي إلى النادي الملكي، في حال قرر زيدان الاستقالة من منصبه للمرة الثانية، بعد الأولى في مايو 2018، بعدما قاد الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال، وإلى لقب الدوري المحلي.وعاد بطل مونديال 1998 إلى منصبه السابق في 2019، وتوج بلقب الدوري الإسباني مرة ثانية في 2020، كما أحرز الكأس السوبر الإسبانية. ورغم الترشيحات التي دخل إليها المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، لكن المستقيل قبل أيام من تدريب إنترميلان، مواطنه كونتي يعد الأبرز، بجانب النجم التاريخي، ومدرب رديف ريال مدريد، الإسباني راؤول غونزاليس، وهذا إلى جانب أسماء أخرى أقل أهمية مقارنة بكونتي.

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