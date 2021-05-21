سيناريو واحد لحسم لقب الدوري الإسباني بين أتلتيكو وريال مدريد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يتحدد غداً السبت (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) بطل الدوري الإسباني لكرة القدم خلال الجولة الأخيرة التي يترقبها عشاق مدينة مدريد فإما يذهب اللقب إلى الريال أو أتلتيكو في وقت خرج برشلونة تماماً من المنافسة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 83 نقطة، يليه ريال مدريد بفارق نقطتين فقط، إذ يلزم أتلتيكو الفوز على بلد الوليد خارج ملعبه ليضمن الفوز باللقب، وفي حال التعادل أو الهزيمة، سيكون أتلتيكو مهدداً بفقدان الصدارة وخسارة البطولة إذا حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه فياريال.

وفي حال انتصار "الملكي" وتعادل أتلتيكو، سيتساوى الفريقان برصيد 84 نقطة، ولكن اللقب سيذهب لريال مدريد، بفضل انتصاره على أتلتيكو في المواجهات المباشرة، وهي الحكم الفاصل في حال تساوي فريقان بالنقاط، حيث كان ريال مدريد قد فاز على أتلتيكو ذهاباً 2-صفر ، وتعادل معه إياباً 1-1.

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