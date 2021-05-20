اتحاد السلة الفلسطيني يؤكد لـ"الآسيوي" عدم قدرته على استكمال التصفيات القارية

المصدر: جوني جبور - دبي

خاطب الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، نظيره "الأسيوي"، مؤكدا عدم قدرة منتخب فلسطين على خوض منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان من 12 وحتى 14 يونيو المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات آسيا 2021. وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، إبراهيم حبش، في تصريحات صحافية لجريدة "الغد" الأردنية: "الاتحاد الفلسطيني، خاطب نظيره الآسيوي بعدم القدرة على استكمال التصفيات في ظل الأوضاع الراهنة".

وأضاف: "أكد لنا الاتحاد الأسيوي، البحث في طلبنا، لكن في حال كان الرد سلبياً، فالصورة ستبقى ضبابية حول مشاركتنا، إذ أننا غير قادرين في ظل الأوضاع الراهنة على تجميع المنتخب والبدء بالتدريبات، خاصة مع وجود حواجز الإغلاقات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية".

وأوضح: "هناك 4 من لاعبي المنتخب من قطاع غزة، وآخران في الضفة الغربية والشتات، والجهاز الفني خارج فلسطين، ولا نستطيع تجميع اللاعبين في ظل الأوضاع الحالية". وينافس المنتخب الفلسطيني في المجموعة السادسة، التي تضم بجواره منتخبات الأردن وكازاخستان وسريلانكا، ويحتل المركز الثاني "مؤقتاً" بفارق ثلاثة نقاط عن المنتخب الكازاخي المتصدر، فيما يحتل منتخب سريلانكا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والمنتخب الأردني رابعاً برصيد 4 نقاط.



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