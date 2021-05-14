رسمياً.. تحديد موعد اقامة بطولة "خليجي 25" في البصرة

المصدر: بغداد-أ.ف.ب.



جدد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي موعد اقامة بطولة خليجي 25 التي منح العراق حق استضافتها في وقت سابق في مدينة البصرة جنوب البلاد.

وذكر بيان للهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم ان "اتحاد كأس الخليج حدد الرابع والعشرين من ديسمبر موعدا لافتتاح خليجي 25 التي تستمر حتى السابع من يناير المقبلين".

واضاف البيان "تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال وتضم محافظ البصرة اسعد العيداني نائبا له".

وقرر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي نهاية الشهر الماضي اقامة بطولة خليجي 25 في العراق بعد ان مهد انسحاب قطر كدولة بديلة لاستضافة البطولة، الطريق لاقامة البطولة في مدينة البصرة.

واللافت ان خليجي 25 وحسب الموعد المثبت، ستنطلق بعد اسبوع على موعد اختتام بطولة كأس العرب في قطر في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد الاولى عندما استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة عام 1979 وتوج بلقبها انذاك.

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