بيراميدز يريد إعادة مباراة الزمالك بسبب "الظلم التحكيمي"

المصدر: وكالات

طالب نادي بيراميدز من اتحاد الكرة المصري بإعادة مباراته مع الزمالك التي انتهت 1/1 ضمن منافسات الدوري الممتاز بسبب ما تعرض له من "ظل تحكيمي". وذكر بيراميدز في خطاب رسمي لاتحاد الكرة المصري اليوم أنه يطلب الموافقة على ما أعلنه أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك بشأن تقدم فريقه بطلب لإعادة المباراة.

وأشار بيراميدز إلى تعرضه لظلم فادح خلال المباراة باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة أحرز منها الزمالك هدف التعادل بجانب التغاضي عن طرد اللاعب طارق حامد مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف بيراميدز في خطابه أن إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز الذي كان يبحث عن التعويض من خلال محاولاته الهجومية المتواصلة لتسجيل هدف الفوز قبل انتهاء المباراة، وأبدى بيراميدز استيائه من مستوى التحكيم خلال اللقاء وأشار كذلك إلى كثرة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها بيراميدز هذا الموسم، مطالبا بعدم تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباريات الفريق مستقبلا في ظل الأخطاء التي يرتكبها ضد النادي.

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