الاتحاد الإفريقي يتجه إلى تأجيل تصفيات مونديال 2022

المصدر: وكالات

يرغب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تأجيل أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 من يونيو إلى سبتمبر المقبل، لأن بعض الملاعب المضيفة لا تلبي الشروط كما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر داخلية في اتحادات وطنية عدة. وقال رئيس أحد الاتحادات للوكالة فضّل عدم الكشف عن اسمه بان "لجنة الطوارىء في الاتحاد الافريقي وافقت الاثنين على قرار التأجيل بانتظار تبني اللجنة التنفيذية له". وقد أكد مسؤولون آخرون في كرة القدم هذا القرار. بيد أن الاتحاد الافريقي أكد بأنه "سيصدر بيانا اليوم" يتعلق بهذا الموضوع.

وبحسب القرار الجديد، ستوزّع الجولات الست في التصفيات الافريقية بواقع جولتين في سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، ثم يُقام الملحق في مارس من العام المقبل بعد نهائيات كأس الامم الافريقية المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد ان تأجلت من مطلع العام الحالي بسبب جائحة كوفيد-19 بحسب المصادر ذاتها.

ويأتي هذا القرار قبل أربعة اسابيع فقط من بداية التصفيات ولذلك لعدم سماح الاتحاد القاري باقامة مباريات في 22 دولة من أصل 54 منتسبة الى الاتحاد الافريقي، بسبب عدم ملائمة الملاعب مع الشروط المطلوبة بحسب لائحة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وكانت لجنة الطوارىء التابعة للاتحاد القاري والمجتمعة في أبيدجان حيث تواجد ايضا رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو، وافقت الاثنين على هذه اللائحة. ومن بين هذه الدول على سبيل المثال، السنغال وصيفة النسخة الاخيرة، مالي وبوركينا فاسو وسيراليون التي لا تستطيع خوض مبارياتها البيتية على أرضها في حال اقامة الجولتين الاولين في يونيو.

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