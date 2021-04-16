ليفربول يرد على غموض محمد صلاح بـ "العضاض"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وضع نادي ليفربول الإنجليزي خطة بديلة لمرحلة ما بعد النجم المصري محمد صلاح في حال قرر الأخير الرحيل عن صفوف "الريدز"، إذ سيعوضه بالتعاقد مع لاعب الفريق السابق الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد حالياً (34 عاماً).

وكشف حساب قناة "ديبورتيس كواترو" الإسبانية على "تويتر" بأن مفاجأة من العيار الثقيل، يستعد ليفربول لتفجيرها بالإعلان عن رغبته في استعادة مهاجمه السابق لويس سواريز إذ ترى إدارة ليفربول بأن سواريز خيارا مثاليا لتعويض صلاح.

ويأتي تحرك ليفربول بعد التصريحات الأخيرة التي نقلتها صحف إسبانية تتقدمها "أس" و"ماركا" عن محمد صلاح وأضفى خلالها غموضاً زاد فيها التكهنات حول اقتراب رحيله عن "آنفيلد" الذي يبدو أنه لا يلقى فيه التقدير الكافي الذي يتناسب مع الأرقام القياسية التي يسجلها بالقميص الأحمر، ومساهمته الكبيرة في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد سنوات عجاف بعيداً عن عناق النادي العريق للقب منذ 1990.

ويعتبر سواريز الشهير بـ "العضاض" -بعد قضمه كتف المدافع الإيطالي كيليني في مونديال 2014- أحد أبرز الأوراق الرابحة في عالم كرة القدم، ولا تنسى الجماهير تألقه اللافت في ليفربول بين العامين 2011 و2014، قبل أن ينضم إلى برشلونة، ومن ثم انتقل في الصيف الماضي إلى أتلتيكو مدريد الذي يمتد عقده معه حتى العام المقبل ولكن بإمكانه بحسب بند في عقده مع "الروخابلانكوس" الرحيل مجانا عن هذا الصيف.

وما يعزز فرصة انتقال سواريز لليفربول بديلاً لصلاح عدم تمكن الأخير من الفوز مع "الريدز" بأي لقب في الموسم الحالي بعدما فقد الفريق حظوظه في المنافسة على الدوري الإنجليزي بحلوله في المركز السادس بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي "المتصدر"، في وقت يتشارك صلاح صدارة هدافي الموسم مع مهاجم توتنهام هاري كين برصيد 19 هدفاً.

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