غوارديولا: مانشستر سيتي يرغب في المزيد بدوري الأبطال

المصدر: لندن - أ.ف.ب

قال مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني جوزيب غوارديولا، إن فريقه «يرغب في المزيد»، بعدما بلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني في طريقه إلى رباعية تاريخية هذا الموسم. وضَرَبَ سيتي موعداً نارياً مع باريس سان جرمان ذهاباً في باريس في 27 أبريل الجاري، وإياباً في الخامس من مايو في مانشستر.

وقال غوارديولا: «أنا سعيد جداً لهذا النادي ولرئيس مجلس الإدارة والجماهير. بالنسبة لنا جميعاً، كان من الضروري الوصول إلى نصف النهائي، والآن نريد المزيد».

وأضاف: «هذه هي المرة الثانية فقط التي يصل فيها هذا النادي إلى نصف النهائي، ليس لدينا تاريخ كبير في البطولة، لكننا بدأنا في بنائه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news