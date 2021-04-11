الزمالك يشكو الترجي والمولودية للاتحاد الإفريقي

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عمرو الدرديري، عن أن إدارة ناديه ستتقدم اليوم، الأحد، بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "كاف" ضد ناديي الترجي التونسي والمولودية الجزائري، لعدم تطبيقهما قواعد اللعب النظيف، كما جاء على لسانه في تصريحات لقناة نادي الزمالك.

وأضاف: "الترجي لم يكن محايداً في تلك المباراة وكان واضحاً تعاطفه مع المولودية على حساب الزمالك، إدارة النادي ستجرى اتصالات على أعلى مستوى مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، لتقديم ما يُثبت التساهل الذي حدث في مباراة رادس ضد الزمالك لإخراجه من البطولة القارية.

وكان الزمالك ودع دوري أبطال إفريقيا من مرحلة المجموعات رغم فوزه الكبير على تونغيت السنغالي 4-1، الا أن تعادل الترجي مع المولودية بهدف لمثله، أطاح بالفريق المصري خارج البطولة.

وتوقف رصيد الزمالك عند ثمان نقاط فيما وصل المولودية إلى تسع نقاط، وحافظ الترجي على الصدارة بـ11 نقطة.

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