مفاجأة.. برشلونة يعرض نجمه البارز للبيع برفقة ثمانية لاعبين

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة «ذي الصن» البريطانية اليوم أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قرر بالاتفاق مع المدرب الهولندي رونالد كومان، وضع تسعة لاعبين للبيع الصيف المقبل، وذلك من أجل تصحيح الوضع المالي للنادي الذي يعاني ديونا تعدت المليار يورو، وكذلك لتوفير سيولة مالية من أجل إبرام صفقات مهمة، خاصة مع الحديث عن اهتمام النادي بالنرويجي هالاند، قناص دورتموند الألماني.

وكانت المفاجأة أن القائمة تضم النجم البارز في الفترة الأخيرة، وصاحب العروض القوية الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي سجل هدف الفوز الاخير لبرشلونة على بلد الوليد في الدوري الإسباني، وجعل الفريق على بعد نقطة من المتصدر أتلتيكو مدريد، وهذا إلى جانب ثمانية لاعبين آخرين، هم: البرازيلي كوتينيو، وكذلك الدنماركي مارتن برايثوايت، والفرنسي ديمبلي والبوسني ميراليم بيانيتش والإسباني سيرجي روبيرتو والإسباني جونيور فيربو ومواطنيه كارلس ألينا وماثيوس فيرنانديز.

ومع الإصابة التي تعرض لها كويتينو أخيرا، بات خارج حسابات الموسم الحالي، وجنب ناديه دفع آخر مكافأة تصل إلى 10 ملايين يورو لليفربول، مقابل إكمال 100 مباراة. وفي حال إتمام هذه الصفقات، فقد تتوفر سيولة مهمة لتغطية الإنفاق على صفقات محتملة، إذ بجانب هالاند، هناك الإسباني إريك غارسيا لاعب مان سيتي، وممفيس ديباي، المهاجم الهولندي في ليون الفرنسي، وآخرين.

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