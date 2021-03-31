رسمياً.. أغويرو يرحل عن سيتي الصيف المقبل

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وصلت رحلة المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، إلى نهايتها بعدما أعلن الـ«سيتيزنس»، رسمياً أول من أمس، رحيله مع نهاية عقده في يوليو المقبل، مؤكداً خبراً نقلته صحيفة أخبار مانشستر المسائية، في وقت سابق.

وقال السيتي، في بيان على حسابه في «تويتر»: «مانشستر سيتي يؤكد أن أغويرو سيرحل في نهاية هذا الصيف»، مضيفاً «عقد أغويرو ينتهي في 2021، ولن يتم تقديم عقد جديد له». وكان أغويرو انضم إلى سيتي قادماً من أتلتيكو الإسباني عام 2011، وسجل 257 هدفاً في 384 مباراة.

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